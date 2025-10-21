Россия
11:05, 21 октября 2025Россия

В Ленобласти объявили воздушную тревогу

Дрозденко: В Кингисеппском районе Ленобласти объявили воздушную тревогу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Гейфман / РИА Новости

В Кингисеппском районе Ленобласти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

По данным губернатора, на территории района действует опасность беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве.

Жителей также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В середине октября жителей Челябинска оповещали об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Регион России находится в двух тысячах километров от границы с Украиной.

