В Ленобласти объявили воздушную тревогу

Дрозденко: В Кингисеппском районе Ленобласти объявили воздушную тревогу

В Кингисеппском районе Ленобласти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

По данным губернатора, на территории района действует опасность беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве.

Жителей также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В середине октября жителей Челябинска оповещали об угрозе беспилотных летательных аппаратов. Регион России находится в двух тысячах километров от границы с Украиной.