В регионе России в двух тысячах километров от границы с Украиной объявили угрозу БПЛА

Жителей Челябинска оповестили об угрозе БПЛА

Жителей Челябинска оповестили об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Регион России находится в двух тысячах километров от границы с Украиной, пишет 74.RU.

Днем в среду, 15 октября, горожане массово получили сообщения от экстренных служб об объявленном режиме беспилотной опасности.

По данным издания, рассылка велась по линии антитеррористической комиссии. В министерстве общественной безопасности подтвердили угрозу БПЛА в регионе. «Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве.

1 июня 2025 года на несколько российских регионов совершили налет дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были завезены на фурах. Беспилотники вылетали прямо из машин. Тогда впервые была атакована Сибирь. Позднее сообщалось, что в Челябинске нашли квартиру, где жил подозреваемый в причастности к атаке БПЛА.