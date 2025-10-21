Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 21 октября 2025Мир

Раскрыто несогласие страны ЕС с использованием активов России

Fatto Quotidiano: Мелони скептически относится к использованию активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к использованию замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает Fatto Quotidiano.

«Мелони настроена более чем скептически. Не только по юридическим причинам (риск апелляций), но и по политическим», — утверждается в публикации.

По данным издания, премьер Италии опасается подобных шагов, так как они грозят дальнейшим обострением отношений с Россией в тот момент, когда президент страны Владимир Путин «уже сел за стол переговоров, хоть и непростых». Кроме того, в случае использования российских активов Италии придется столкнуться с последствиями для государственных финансов.

Ранее европейские лидеры объявили о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости