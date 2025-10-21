Раскрыто несогласие страны ЕС с использованием активов России

Fatto Quotidiano: Мелони скептически относится к использованию активов России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к использованию замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает Fatto Quotidiano.

«Мелони настроена более чем скептически. Не только по юридическим причинам (риск апелляций), но и по политическим», — утверждается в публикации.

По данным издания, премьер Италии опасается подобных шагов, так как они грозят дальнейшим обострением отношений с Россией в тот момент, когда президент страны Владимир Путин «уже сел за стол переговоров, хоть и непростых». Кроме того, в случае использования российских активов Италии придется столкнуться с последствиями для государственных финансов.

Ранее европейские лидеры объявили о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы».