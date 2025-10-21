Расправа над вором в законе Япончиком на МКАД сорвалась из-за случайности

РИА: Вора в законе Япончика могли убить на МКАД, но помешало бронированное авто

С криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным в преступном мире как Япончик, изначально планировали расправиться на мосту на МКАД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые есть в распоряжении агентства.

Плану помешала машина вора в законе. В итоге было решено устранить его рядом с рестораном «Тайский слон» на Хорошевском шоссе, который он часто посещал.

Расправа над Япончиком произошла в июле 2009 года. Врачи пытались помочь пострадавшему несколько месяцев, но не смогли.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году лишения свободы вора в законе Илью Симонию (Махо) за организацию расправы над Япончиком. Мужчина скрылся от следствия и находится в международном розыске

