Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:35, 21 октября 2025Силовые структуры

Расправа над вором в законе Япончиком на МКАД сорвалась из-за случайности

РИА: Вора в законе Япончика могли убить на МКАД, но помешало бронированное авто
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

С криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым, известным в преступном мире как Япончик, изначально планировали расправиться на мосту на МКАД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые есть в распоряжении агентства.

Плану помешала машина вора в законе. В итоге было решено устранить его рядом с рестораном «Тайский слон» на Хорошевском шоссе, который он часто посещал.

Расправа над Япончиком произошла в июле 2009 года. Врачи пытались помочь пострадавшему несколько месяцев, но не смогли.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году лишения свободы вора в законе Илью Симонию (Махо) за организацию расправы над Япончиком. Мужчина скрылся от следствия и находится в международном розыске

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    В США заявили о бессилии после реакции Путина на поставки Tomahawk

    Встречу Лаврова и Рубио отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости