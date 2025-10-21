Силовые структуры
13:58, 21 октября 2025Силовые структуры

Россиянин несколько лет насиловал дочь своей сожительницы

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве арестовали мужчину, несколько лет насиловавшего дочь сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, с 2016 по 2025 годы он регулярно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Это происходило в различных квартирах в Москве и области. Спустя время девочка обратилась в правоохранительные органы.

Следователи задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Он обвиняется по статьям 135 («Развратные действия»), 132 («Иные насильственные действия сексуального характера»), 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе серийный насильник несколько лет нападал на девушек.

