В российском регионе серийный насильник несколько лет нападал на девушек

В Кургане серийного насильника приговорили к 20 годам колонии

В Кургане серийного насильника приговорили к 20 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, 30 октября 2024 года 34-летний обвиняемый преследовал несовершеннолетнюю девушку от остановки транспорта и напал на нее в безлюдном месте, совершив насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который уже привлекался за аналогичное преступление.

Также ночью 1 января 2024 года он напал на 19-летнюю девушку. Та оказала активное сопротивление, после этого злоумышленник скрылся. Он же утром 27 апреля 2023 года совершил нападение на местную жительницу в центральном парке города.

Суд приговорил его к 20 годам колонии особого режима и запретил заниматься работой, связанной с несовершеннолетними, сроком на десять лет. Он признан виновным по статьям 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

