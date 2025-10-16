Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:45, 16 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе серийный насильник несколько лет нападал на девушек

В Кургане серийного насильника приговорили к 20 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кургане серийного насильника приговорили к 20 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, 30 октября 2024 года 34-летний обвиняемый преследовал несовершеннолетнюю девушку от остановки транспорта и напал на нее в безлюдном месте, совершив насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который уже привлекался за аналогичное преступление.

Также ночью 1 января 2024 года он напал на 19-летнюю девушку. Та оказала активное сопротивление, после этого злоумышленник скрылся. Он же утром 27 апреля 2023 года совершил нападение на местную жительницу в центральном парке города.

Суд приговорил его к 20 годам колонии особого режима и запретил заниматься работой, связанной с несовершеннолетними, сроком на десять лет. Он признан виновным по статьям 116.1 («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    Луна обрушилась на Британию из-за Украины

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости