Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

В Москве осудили мужчину, надругавшегося над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Как установил суд, 31 мая мужчина, находясь в здании на Солнцевском проспекте, для удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершил действия сексуального характера в отношении незнакомой малолетней девочки.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, которая полностью изобличила подсудимого в преступлении. Он признан виновным по статье 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима.

