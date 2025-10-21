Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:56, 21 октября 2025Силовые структуры

Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

В Калининграде мужчину приговорили к 15 годам за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Калининграде мужчину приговорили к 15 годам за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 205.1 («Финансирование терроризма») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в январе и феврале 2024 года подсудимый переводил деньги на карты участников террористической организации, понимая, что они пойдут на финансирование терроризма.

Также в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года он оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины, переводя им цифровую валюту.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянин поплатился за сбор информации о военнослужащих.

