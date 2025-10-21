Силовые структуры
15:52, 21 октября 2025Силовые структуры

Российская «Барби-чиновница» уволилась с «золотым парашютом»

Начальница гламурной чиновницы из Пыть-Яха попала под следствие за три оклада
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница Сергея Елишева во «ВКонтакте»

Гламурная сотрудница управления капитального строительства (УКС) Пыть-Яха Екатерина Смирнова, прославившаяся как «Барби-чиновница», уволилась с «золотым парашютом». Об этом сообщает URA.RU.

Она незаконно получила три среднемесячных оклада, что стало основанием для возбуждения уголовного дела против ее бывшей начальницы — директора УКС Ровенны Киркиной, которую подозревают в превышении должностных полномочий. Нарушение вскрылось во время проверки со стороны Счетной палаты и прокуратуры. Такие выплаты противоречат системе оплаты казенных учреждений, предусмотренных администрацией города, отметил источник издания.

Смирнова прославилась после видео из кабинета с розовыми стенами, на котором она пьет раф и изгибается, сидя в кресле.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что чтение социальных сетей и переписка в мессенджерах во время работы может быть признана дисциплинарным проступком.

    Все новости