Российские бойцы рассказали об использованных при взятии Чунишино приемах

Бойцы ВС России раскрыли приемы, использовавшиеся при взятии Чунишино в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады армии России рассказали о приемах при освобождении Чунишино на территории ДНР. Их слова передает «Известия».

Командир одного из взводов Рустам Мазитов рассказал, что в населенный пункт российские солдаты заходили по одному, следуя разными путями, а командир роты Андрей Зимирев подчеркнул, что военнослужащие передвигались вдоль реки и в ночное время суток, где их не ожидали увидеть ВСУ.

В самом Чунишино, по словам командира взвода Станислава Калашникова, было множество «открыток» — участков местности без укрытий с датчиками движения, установленными украинскими войсками.

«Бывает, например, простая пачка сигарет лежит, а в ней датчик спрятан. И вот мимо проходишь, а он хоп — срабатывает», — рассказал «Известиям» командир взвода Роман Кочанов.

О том, что поселок Чунишино перешел под контроль ВС России, стало известно 19 октября. В Минобороны России также сообщили о взятии села Полтавка в Запорожской области.

