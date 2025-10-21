Бывший СССР
Российские войска продвинулись на запад Красноармейска

Российские войска начали бои в западной части Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате успешных наступательных действий российские войска завязали бои в западной части Красноармейска (украинское название — Покровск). О наступлении на западе города со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Бои идут уже в западной части Красноармейска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также наступают в Димитрове (украинское название — Мирноград).

Ранее начало финальной стадии битвы за Красноармейск предрек военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке. По его словам, бои с применением беспилотников-камикадзе идут уже в центре города, что свидетельствует о приближении решающей фазы битвы за населенный пункт.

