«Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

Режиссера и оператора Сергея Политика зарезали рядом с его домом

В Москве убили режиссера и оператора Сергея Политика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

Фото: @dop.s.politik

Следователи установили личность предполагаемого убийцы

По предварительной информации Telegram-канала Mash, режиссер столкнулся у дома с 33-летним Арсеном Саргсяном. Подозреваемый является уроженцем Армении. Политик сделал ему замечание, когда тот пытался проникнуть в подъезд, и получил удар ножом. Сейчас мужчину ищут правоохранители.

Коллеги и друзья 56-летнего Политика рассказали aif.ru, что он был бесконфликтным человеком.

«Он вышел покурить, и его зарезали», — сообщил режиссер Владимир Стуканов. По предварительной информации, незнакомые люди, среди которых был Саргасян, пытались войти в подъезд. Политик отказался впускать их и в ходе конфликта использовал перцовый баллончик.

Брат погибшего прокомментировал произошедшее

Владимир рассказал «112», что погибший неоднократно сталкивался с хулиганами в подъезде, и недавно там делали закладки.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

«Сегодня ночью убили моего родного человека. Он был мне как отец и учитель», — написал брат Политика в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Владимир также сообщил, что похороны кинематографиста состоятся на этой неделе. У погибшего осталась семья.