«Идеальная жертва». Убийство украинки Заруцкой потрясло весь мир. Почему ее отцу не дали проститься с дочерью?

Отца убитой в США Ирины Заруцкой выпустили с Украины после похорон дочери

Отец убитой в США украинки Ирины Заруцкой смог выехать из страны, но уже после похорон дочери. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

До этого западные СМИ писали, что мужчину призывного возраста не смогли выпустить из Украины на похороны дочери. При этом глава ГПСУ утверждает, что отец убитой не получал отказа на границе. По его словам, он готовил документы для выезда на гуманитарных основаниях.

6 сентября 23-летную гражданку Украины Заруцкую убили в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае и попало на камеры видеонаблюдения.

Уточняется, что преступление совершил 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после инцидента. Напавший зарезал девушку без какой-либо причины, никаких контактов до этого он с ней не имел.

Преступление произошло в присутствии других пассажиров, которые никак не отреагировали на произошедшее. Напавший даже какое-то время расхаживал по вагону и покинул его на одной из остановок

Фото: IRYNA ZARUTSKA VIA INSTAGRAM / Reuters

Почему отец Заруцкой не мог приехать в США?

Как отмечает таблоид Daily Mail, отец Заруцкой не смог выехать с Украины и посетить ее похороны из-за призывного возраста.

Сообщается, что Станислав Заруцкий был «опустошен» тем, что не смог отдать последние почести после того, как его прекрасная дочь была зверски зарезана в поезде Daily Mail таблоид

Семья Заруцкой также сообщала, что девушка была «талантливой и страстной художницей». Отмечается, что она уехала в Соединенные Штаты из-за конфликта на Украине вместе с матерью. При этом ее отец остался на Украине.

Кадр: WCNC / YouTube

В Москве возник стихийный мемориал в память о Заруцкой

История о преступлении вызвала реакцию и в России.

В частности, у посольства США в Москве появился стихийный мемориал в память о погибшей украинке. Он также посвящен и Чарли Кирку — молодому соратнику президента США Дональда Трампа, которого застрелили в ходе выступления в Университете долины Юта.

У здания дипведомства установили фотографии с лицами жертв, цветы и свечи.

17.09.2025 Мемориал в память о Чарли Кирке и Ирине Заруцкой у посольства США в Москве. Алексей Филиппов / РИА Новости. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как на произошедшее отреагировали в США?

Президент США Дональд Трамп уже пообещал разобраться в убийстве беженки Заруцкой. Кроме того, он призвал казнить преступника.

Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку с Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть подвергнуто «быстрому» суду и приговорено только к смертной казни. Другого варианта быть не может! Дональд Трамп президент США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

История с убийством украинки вызвала широкий резонанс внутри США. Например, американский миллиардер Илон Маск пообещал выделить миллион долларов на муралы с изображением девушки.

Также сын американского лидера Дональд Трамп-младший назвал «клоунами» всех пользователей социальных сетей, которые ставят украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранят молчание о расправе над Заруцкой.

Как отмечает газета The New York Times, трагедия Заруцкой мобилизовала республиканцев, которые обвиняют демократов в нежелании бороться с преступностью и излишней критикой действий полиции.

Кроме того, сторонники Трампа обвинили либеральные медиа в замалчивании преступления. Проблема предвзятости СМИ и того, что они охотнее освещают насилие в отношении цветного населения США давно обсуждается внутри страны.

Причина молчания СМИ — расовая. Если бы убийца был белым, это бы получило огласку. Конечно, если бы белый преступник убил чернокожую жертву, это было бы на первых полосах всех газет Динеш Д’Соуза американский кинорежиссер и писатель

Как указывал ранее старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в городе Вашингтон Петр Слезкин, трагедия Заруцкой может серьезно изменить американскую политическую жизнь. По его словам, Республиканская партия давно хотела создать альтернативу движению BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны») и убийство белой девушки чернокожим преступником станет идеальным предлогом.

В последнее время в США назревал «анти-BLM». Начался он именно с убийства Заруцкой. Она выглядит как полная противоположность Джорджа Флойда. И если думать о политических нарративах, то она «идеальная жертва» Петр Слезкин старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона