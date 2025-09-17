Мир
В Москве появился мемориал Чарли Кирку и Ирине Заруцкой

В Москве у посольства США появился стихийный мемориал Кирку и украинке Заруцкой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

У посольства США в Москве появился стихийный мемориал стороннику американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирку и гражданке Украины Ирине Заруцкой. Об этом сообщает ТАСС.

У здания дипведомства установили фотографии с лицами жертв, цветы и свечи.

10 сентября на Чарли Кирка было совершено покушение, когда он проводил мероприятие в Университете долины Юта. Полиция поймала подозреваемого в преступлении, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

26 августа 34-летний Декарлос Браун-младший расправился с 23-летней украинской беженкой Ириной Заруцкой в вагоне метро города Шарлотт, штат Северная Каролина.

