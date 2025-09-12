Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 12 сентября 2025Бывший СССР

Причину запрета на посещение похорон зарезанной в США украинки для ее отца раскрыли

DM: Отец зарезанной в США украинки не смог посетить ее похороны из-за возраста
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: dailymail.co.uk

Отец зарезанной в США украинки Ирины Заруцкой не смог выехать с Украины и посетить ее похороны из-за призывного возраста. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

«Сообщается, что Станислав Заруцкий был "опустошен" тем, что не смог отдать последние почести после того, как его прекрасная дочь была зверски зарезана в поезде», — отметили журналисты.

Семья Заруцкой сообщила, что девушка была «талантливой и страстной художницей». Отмечается, что девушка уехала в США из-за конфликта на Украине вместе с матерью. При этом ее отец остался на Украине.

Ранее бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что отца Ирины Заруцкой не выпустили из страны на похороны дочери. Ответственность за это решение он возложил на президента республики Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Умер многолетний администратор и генменеджер «Спартака» Александр Хаджи

    Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

    Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

    Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

    В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

    Врач дал пять советов сладкоежкам

    Названо число пошедших в политику ветеранов СВО

    В МИД рассказали о попытке Украины сорвать саммит на Аляске

    В США указали на нежелание Трампа защищать Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости