Причину запрета на посещение похорон зарезанной в США украинки для ее отца раскрыли

DM: Отец зарезанной в США украинки не смог посетить ее похороны из-за возраста

Отец зарезанной в США украинки Ирины Заруцкой не смог выехать с Украины и посетить ее похороны из-за призывного возраста. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

«Сообщается, что Станислав Заруцкий был "опустошен" тем, что не смог отдать последние почести после того, как его прекрасная дочь была зверски зарезана в поезде», — отметили журналисты.

Семья Заруцкой сообщила, что девушка была «талантливой и страстной художницей». Отмечается, что девушка уехала в США из-за конфликта на Украине вместе с матерью. При этом ее отец остался на Украине.

Ранее бежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что отца Ирины Заруцкой не выпустили из страны на похороны дочери. Ответственность за это решение он возложил на президента республики Владимира Зеленского.