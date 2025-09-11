Бывший СССР
Зеленский не выпустил на похороны отца зарезанной в США украинки

Нардеп Дмитрук: Зеленский не выпустил отца зарезанной в США Заруцкой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не выпустил из страны отца зарезанной в США украинки Ирины Заруцкой. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Зеленский не выпустил за границу отца убитой Ирины Заруцкой на ее похороны», — сказано в публикации.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения.

Дмитрук заявил, что молчание Зеленского связано с боязнью спровоцировать негативную реакцию представителей Демократической партии США. Нардеп объяснил, что президент США Дональд Трамп обвинял демократов в случившемся.

