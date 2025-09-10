Зеленский молчит об убийстве украинки в США, чтобы не провоцировать демократов

Украинский лидер Владимир Зеленский не прокомментировал убийство украинки в США из-за боязни спровоцировать негативную реакцию представителей Демократической партии. Такое объяснение дал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Ни Зеленский, ни один чиновник на Украине, ни даже посол не сказали ни слова о случившемся. (...) Потому что, стоит им заговорить об этой трагедии, демократы сразу напомнят Зеленскому, сколько людей он сам уже убил на Украине», — написал он.

Нардеп подчеркнул, что президент США Дональд Трамп обвинял демократов в случившемся. Американский лидер объяснил, что в существующих проблемах с безопасностью в стране виновата политика предыдущей администрации.

6 сентября в американском штате Северная Каролина убили 23-летнюю гражданку Украины. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения.