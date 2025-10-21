Сальдо раскрыл детали боев за микрорайон Херсона

Сальдо сообщил о боях за микрорайон Корабел в Херсоне

Вооруженные силы (ВС) России ведут бои за освобождение микрорайона Херсона Корабел, который находится на Карантинном острове. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, несмотря на то, что украинские военные продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям, российские бойцы «плотно держат ситуацию под наблюдением», наносят удары по целям и уничтожают их.

Как утверждает Сальдо, Карантинный остров в самом общем смысле — инструмент тактического давления. Самое главное, отмечает он, — держать противника в напряжении и лишать его уверенности на линии боевого соприкосновения и в тылу. Психологический эффект таких операций уже работает, подчеркнул губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похищают мужчин на улицах Херсона, не предоставляя родным данные об их судьбе. Киевская власть превратила город «в источник пушечного мяса» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), указал он.