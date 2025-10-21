Бывший СССР
В Херсоне стали пропадать люди

Губернатор Сальдо сообщил о пропаже людей в оккупированном ВСУ Херсоне
Марина Совина
Фото: Maksym Kishka / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похищают мужчин на улицах Херсона, не предоставляя родным данные об их судьбе. Киевская власть превратила город «в источник пушечного мяса» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В оккупированном киевским режимом Херсоне пропадают люди. ТЦКшники-людоловы прочесывают микрорайоны, что подальше от реки. На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки», — подчеркнул он. Там, по словам Сальдо, в «сборном пункте», который больше напоминает концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий.

Из-за этого, добавил губернатор, мужчины в Херсоне боятся выходить из дома.

Ранее Сальдо заявил о том, что говорить о завершении спецоперации на Украине в 2025 году преждевременно, поскольку элиты стран Запада усиленно пытаются затянуть конфликт. При этом он указал, что Россия готова к любому развитию событий.

