Самойлова обратится в полицию из-за мошенников

Блогерша Самойлова обратится в полицию из-за взломавших ее аккаунт мошенников

Популярная российская блогерша Оксана Самойлова заявила, что обратится в полицию из-за мошенников, взломавших ее аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Самойловой, подписчицы рассказывают ей о публикациях, которые выходят на ее странице в Instagram. В частности, в последнем посте утверждается, что муж блогерши рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) изменил ей, что стало причиной их расставания.

«Я надеюсь, мы все адекватные люди и понимаем, что это не я делаю эти нелепые посты. Они не имеют ко мне вообще никакого отношения. Так же, как и все эти конкурсы. Так что сегодня я иду писать заявление, это необходимость. И надеюсь, что скоро верну свою страницу, доступ восстановят, я все это удалю», — заявила блогерша.

Она призвала подписчиков игнорировать призывы в публикациях перевести деньги по указанным реквизитам. «Это мошенники, это развод», — подчеркнула блогерша.

О том, что ее аккаунт в соцсети взломали, Самойлова сообщила 17 октября. Она заявила, что все посты о конкурсах от ее лица публикуют мошенники.

17 октября Самойлова также подтвердила сообщения о том, что она разводится с Джиганом. Она добавила, что переживает из-за расставания с супругом после 13 лет брака.