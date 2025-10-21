Силовые структуры
18:46, 21 октября 2025Силовые структуры

Следователи используют распознавание лиц для поиска зарезавшего российского режиссера

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Москве заочно предъявили обвинение мужчине, расправившемуся с режиссером Сергеем Политиком. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным агентства, Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение. Фигурант объявлен в розыск.

Следователи изъяли и изучили материалы с камер наблюдения, допросили свидетелей. А также использовали систему распознавания лиц для установления местонахождения причастного к преступлению.

18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о расправившемся с российским режиссером мужчине.

