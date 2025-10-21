Раскрыты подробности о расправившемся с российским режиссером мужчине

Убийцей режиссера Политика в Москве мог оказаться наркозакладчик

Расправившимся с режиссером Сергеем Политиком в Москве мог оказаться наркозакладчик. Об этом сообщает Readovka.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным канала, он несколько лет боролся с закладчиками, опасаясь за дочь и соседей. Расправившимся с режиссером оказался ранее судимый 33-летний иностранный гражданин.

18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».

Ранее сообщалось, что первые секунды после расправы над снявшим «Закрытую школу» режиссером попали на видео.