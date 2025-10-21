Первые секунды после расправы над снявшим «Закрытую школу» режиссером попали на видео

Опубликованы первые секунды после убийства кинематографиста Политика в Москве

Появились первые секунды после расправы над режиссером и кинооператором Сергеем Политиком в Москве. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как подозреваемый вытирает нож о платок и прячет его. Через секунду в кадре появляется раненый кинематографист, он падает на асфальт лицом вперед.

18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ.

Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».