Азаров: США могут вывести ВСУ из Донбасса с помощью давления на Зеленского

США могут обеспечить вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, устранив Зеленского. Об этом ТАСС рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, вывод войск ВСУ с территории Донбасса может обеспечить давление на президента Украины Владимира Зеленского.

«Через его отставку, через назначение нового президента», — Азаров подчеркнул, что таких инструментов у США немало. Политик также заявил, что США могут использовать компромат на украинского лидера.

Ранее Азаров предупредил о готовности США пойти на «радикальные меры». По его словам, Вашингтон может надавить на президента Украины и уже ведет работу среди депутатов Верховной Рады.