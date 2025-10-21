Бывший СССР
Украину предупредили о готовности США пойти на «радикальные меры»

Азаров: США могут принять радикальные меры и устранить Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

США могут пойти на «радикальные меры» и устранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом предупредил бывший премьер министр республики Николай Азаров в интервью ТАСС.

По его словам, Вашингтон может надавить на президента Украины и уже ведет работу среди депутатов Верховной Рады. Политик отметил, что подобным образом в 2014 году был отстранен от власти тогдашний президент Виктор Янукович.

«Активно ведется работа — убеждения, угрозы, подкуп, потому что там практически нет депутатов, которые могли бы принципиальные позиции занимать. На каждого есть что-то у американцев. Если будет дана команда, то будет так, как мы это наблюдали в процессе госпереворота», — сказал Азаров.

Ранее профессор Хельсинского Университета Туомас Малинен назвал отстранение Зеленского единственным способом достичь мира на Украине. «Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это», — заявил он.

