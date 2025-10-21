Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 21 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

ВС России начали наступление на Орехов в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«Армия России ведет мощное наступление на Орехов на Запорожском фронте! Российские войска уже сутки проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления», — указано в сообщении.

Отмечается, что основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки, основной части техники удалось прорваться в поселок.

Помимо этого, из района Мирного техника атаковала в направлении Нестерянки и Щербаков, а из Ильченково в сторону Новоданиловки.

Ранее штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва в Малую Токмачку. По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования ВСУ множества дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Названа причина нежелания россиян сдавать мусор

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости