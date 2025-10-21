Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

ВС России начали наступление на Орехов в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«Армия России ведет мощное наступление на Орехов на Запорожском фронте! Российские войска уже сутки проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления», — указано в сообщении.

Отмечается, что основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки, основной части техники удалось прорваться в поселок.

Помимо этого, из района Мирного техника атаковала в направлении Нестерянки и Щербаков, а из Ильченково в сторону Новоданиловки.

Ранее штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва в Малую Токмачку. По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования ВСУ множества дронов.