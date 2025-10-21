Мир
23:53, 21 октября 2025

Стало известно о намерении Европы ввести «железный занавес» против России

Вучич: ЕС хочет ввести железный занавес для РФ, не учитывая нейтралитет других
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европа хочет ввести «железный занавес» против России, при этом не учитывая нейтралитет других стран и их стремление проводить самостоятельную политику. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, его выступление транслировало агентство Tanjug.

По его словам, в случае появления «железного занавеса» Сербия окажется под еще более серьезным давлением.

«Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что мы проводим политику, которая только ради нашей страны, и мы никогда не будем служить никому другому», — подчеркнул Вучич.

Ранее Вучич заявил, что страну ожидают трудные времена на фоне решения Совета ЕС об утверждении плана поэтапного отказа от газа из России. При этом сербский президент призвал граждан не паниковать.

