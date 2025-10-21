Экономика
15:13, 21 октября 2025

Вучич призвал не паниковать из-за ситуации с газом

Вучич призвал не паниковать из-за запрета Евросоюзом транзита российского газа
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич после встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что страну ожидают трудные времена на фоне вчерашнего решения Совета ЕС об утверждении плана поэтапного отказа от газа из России, предусматривающего, в частности, запрет на его транзит с 1 января 2026 года. Главу государства цитирует RT.

«Я не знаю, откуда нам еще брать газ, если не у русских», — сказал Вучич, по словам которого у него пока нет идей о том, как выйти из ситуации. При этом сербский президент призвал граждан не паниковать, заверив, что власти обязательно найдут решение благодаря упорной и напряженной работе.

Накануне министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович посетовала, что Белград оказался в почти безвыходном положении. Она отметила, что, если Болгария прекратит транзит российского газа, это ударит и по Сербии.

До этого сам Вучич рассказал о разочаровании от того, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года. Также он предположил, что президенты РФ и США будут обсуждать в Будапеште в том числе вопросы, связанные с мировыми рынками энергетики.

