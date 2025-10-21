Бывший СССР
Стало известно о попытках украинских ДРГ проникнуть в тыл Российской армии

РИА Новости: Бойцы ВСУ надели российскую форму, чтобы проникнуть в тыл ВС РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) надели форму Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), чтобы попытаться проникнуть в тыл в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир танкового батальона Южного военного округа с позывным «Кефир».

«Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров», — отметил он о попытках украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

ВСУ не добились успеха из-за бдительной работы российской разведки.

Ранее в Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ. Отмечается, что в ходе операции ДРГ потеряла и командира группы.

