Стало известно о прилете дальнобойной авиабомбы по Харькову

Прокуратура Харькова: Вероятно, город был атакован дальнобойной авиабомбой
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Харьков был атакован, вероятно, дальнобойной авиабомбой. Об этом сообщили в прокуратуре города, передает издание «Страна.ua».

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что это могла быть модифицированная корректируемая авиабомба (КАБ). По его словам, такое оружие представляет угрозу для всей Украины.

Ранее российские войска уничтожили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) фугасными авиабомбами (ФАБ 3000). Удары были сняты беспилотниками.

До этого замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия выходит на серийное производство авиационных бомб с новыми универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Их отличает то, что они способны преодолевать расстояние до 200 километров.

