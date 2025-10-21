Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

В начале июня 2025 года в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ушел отец пятерых детей из Забайкальского края. О смерти мужчины стало известно в октябре, пишет Сhita.Ru.

По данным издания, уроженец Могойтуйского района Валентин Калинин заключил контракт с Минобороны России в начале июня 2025 года и ушел на СВО добровольцем. Уже 7 июня мужчины не стало.

До отправки на фронт Калинин работал машинистом отопительных установок и котлов высокого давления. У него остались жена и пятеро детей.

