14:04, 21 октября 2025Россия

Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

В Чите сообщили о смерти ушедшего пять месяцев назад на СВО отца пятерых детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В начале июня 2025 года в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ушел отец пятерых детей из Забайкальского края. О смерти мужчины стало известно в октябре, пишет Сhita.Ru.

По данным издания, уроженец Могойтуйского района Валентин Калинин заключил контракт с Минобороны России в начале июня 2025 года и ушел на СВО добровольцем. Уже 7 июня мужчины не стало.

До отправки на фронт Калинин работал машинистом отопительных установок и котлов высокого давления. У него остались жена и пятеро детей.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Татарстана провела на СВО 93 дня и вернулась. По ее словам, участие в СВО ей было необходимо, в том числе для опыта.

