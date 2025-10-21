Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

В Москве арестовали адвокатов блогера Митрошиной за мошенничество

В Москве арестовали адвокатов блогера Александры Митрошиной за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

Они обвиняются по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, юрист Алиса Волхова в 2023 году защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, подзащитная погасила задолженность, а ее адвокаты выдали как свою заслугу прекращение дела.

Зимой 2024 года счет блогера снова заблокировали за долги, а адвокаты Волхова и Ольга Гольцева посоветовали обезопасить оставшиеся средства. Митрошина перевела им 41 миллион рублей, которые так и остались у юристов, которые якобы потратили их на решение проблем с законом.

По ходатайству следователей суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что блогер Митрошина оказалась жертвой масштабного обмана собственных адвокатов.