Силовые структуры
11:31, 21 октября 2025Силовые структуры

Блогер Митрошина оказалась жертвой масштабного обмана собственных адвокатов

Адвокаты обманули блогера Митрошину на 56 млн рублей, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Блогера Александру Митрошину обманули собственные адвокаты, похитив у нее 56 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, юристы Алиса Волхова и Ольга Гольцева были наняты Митрошиной в 2022 году после налоговой проверки для урегулирования ситуации. Однако весной 2023 года против блогера возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов, Митрошина погасила задолженность, а ее адвокаты выдали как свою заслугу прекращение дела.

Летом 2023 года Волхова предложила клиенту оформить гражданство Вануату для свободного перемещения по миру без виз и взяла 11 миллионов рублей, позже убедив Митрошину, что ее внесли в «черный список» Интерпола.

Зимой 2024 года счет блогера снова заблокировали за долги, а адвокаты посоветовали обезопасить оставшиеся средства. Митрошина перевела им 40 миллионов рублей, которые так и остались у юристов, которые якобы потратили их на решение проблем с законом.

В мае 2024 года адвокаты взяли у блогера еще пять миллионов рублей, чтобы вычеркнуть ее имя из «черного списка». В конце концов Митрошина поняла, что стала жертвой масштабной аферы своих адвокатов. На них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Волхова и Гольцева признали вину, их поместили под домашний арест. Митрошина признана потерпевшей стороной.

Сама она также остается под домашним арестом по делу об отмывании денег. По данным следствия, Митрошина легализовала более 60,2 миллиона из 127 миллионов рублей неуплаченных налогов путем покупки недвижимости в центре Москвы.

