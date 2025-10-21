Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:23, 21 октября 2025Путешествия

Туристка провалилась внутрь 4000-летней египетской пирамиды

Gulf News: Испанская туристка провалилась внутрь 4000-летней пирамиды в Египте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: lienyuan lee / Wikimedia

Испанская туристка провалилась внутрь 4000-летней пирамиды в Египте. Об этом пишет издание Gulf News.

Инцидент произошел 18 октября. Уточняется, что путешественница поскользнулась на деревянном пандусе в узком коридоре внутри Ломаной пирамиды фараона Снофри и провалилась на глубину 80 метров. Предположительно, женщина получила перелом стопы.

Спасатели немедленно отправились на место происшествия. Сообщается, что им пришлось вызволять пострадавшую в условиях духоты и плохой видимости. Найти и достать туристку помогли ее крики о помощи, операция заняла несколько часов. Женщине оказали первую помощь прямо внутри пирамиды, а вызволять ее команде пришлось ползком из-за узких коридоров внутри древнего сооружения.

Ранее в США туристка провалилась под землю в парке во время прогулки у гейзеров. Женщина упала под тонкую геотермальную корку и угодила прямо в кипящую воду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    В Белом доме высказались о сроках встречи Путина и Трампа

    Названа группа особого риска внезапной сердечной смерти

    Положение китайской экономики оказалось хрупким и рискованным

    Названы перспективы дела о расправе над снявшим «Закрытую школу» режиссером

    Трамп заявил о готовности союзников ввести войска в сектор Газа

    Аэропорт в Финляндии оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

    Россиянам назвали альтернативы дорогим продуктам для правильного питания

    На Украине заметили одну странность в появлениях Залужного

    В США рассказали о «большом аппетите» республиканцев к санкциям против России

    Суд принял решение по обманувшим российского блогера Митрошину адвокатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости