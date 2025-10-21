Из жизни
17:46, 21 октября 2025Из жизни

Ученые предупредили об угрозе скорого обрушения гробницы Тутанхамона из-за трещин

В Египте гробница Тутанхамона возрастом 3 тыс. лет может обрушиться из-за трещин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Гробнице фараона Тутанхамона в Египте грозит скорое обрушение из-за трещин в каменных блоках и высокой влажности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале NPJ Heritage Science.

Международная группа ученых предупредила о критическом состоянии древнеегипетского памятника возрастом три тысячи лет, который находится в Долине царей в Луксоре. Согласно их анализу, гробница может обрушиться в ближайшие годы из-за быстро расширяющихся трещин в сводах. Главную угрозу представляет трещина, которая протянулась через потолок входного коридора и погребальной камеры — она активно пропускает дождевую воду. Влажность создает дополнительные риски для всего сооружения.

«Царские гробницы в Долине царей требуют срочного внимания специалистов и точных научных исследований для анализа рисков и их смягчения», — заявил профессор сохранения архитектурного наследия Каирского университета Саид Хемада. Эксперты отмечают, что выполненные из местной сланцевой породы каменные стены расширяются и сжимаются от перепадов влажности, а постоянное просачивание воды создает давление, превышающее прочность породы.

Особую озабоченность экспертов вызывает возможность повторения сценария наводнения 1994 года, когда затопление погребального комплекса спровоцировало рост грибка, который повредил уникальные настенные росписи. Профессор архитектурной реставрации Мохамед Атия Хаваш заявил, что катастрофа может произойти в любой момент, и призвал к немедленным защитным мерам для сохранения памятника.

Ранее из знаменитого некрополя в Саккаре, Египет, исчезло произведение искусства эпохи Древнего царства. Неизвестные похитили известняковый рельеф из гробницы Хентики.

