Из запечатанной египетской гробницы исчез рельеф

В Египте неизвестные вырезали из запечатанной гробницы древний рельеф

Из знаменитого некрополя в Саккаре, Египет, исчезло произведение искусства эпохи Древнего Царства. Об этом сообщает Metro.

Неизвестные похитили известняковый рельеф из гробницы Хентики, относящейся к шестой династии (приблизительно 2700-2200 годы до нашей эры). Артефакт, изображающий сцены повседневной жизни древних египтян, был варварски вырезан из стены погребального комплекса. При этом гробница долгое время оставалась запечатанной.

Археолог Али Абу Дешиш подтвердил, что пропажа рельефа была обнаружена британской командой исследователей в мае. Инцидент произошел через несколько недель после кражи золотого браслета фараона Аменемопе из Каирского музея, который позже переплавили и продали. После этих происшествий власти Египта ужесточили меры безопасности вокруг археологических объектов.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали исторический музей в нидерландском городе Ассен. Пропали три золотых браслета и древний шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до нашей эры.