Украинские военкомы угрожали оружием желающим спасти мобилизованного

В Каменском сотрудники ТЦК угрожали оружием желающим спасти мобилизованного

В Каменском Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) угрожали оружием сотрудникам частного предприятия, желавшим спасти мобилизованного. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что военкомы ворвались на территорию предприятия и схватили одного из сотрудников, после чего охрана их выгнала. Коллеги мобилизованного заметили это и начали преследовать представителей ТЦК.

«Во время конфликта один из военкомов угрожал пистолетом, а другой брызнул из газового баллончика в глаза работнику предприятия, который снимал все на видео», — говорится в публикации.

Днепропетровский ТЦК прокомментировал ситуацию, заявив, что по факту произошедшего «проводится проверка». В то же время военкомы отрицают злоупотребления полномочиями и нарушения прав, называя подобные заявления «частью враждебной пропаганды».

Ранее Винницкий ТЦК начал предлагать молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающимся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины. Геймерам указали на то, что после подписания контракта они перестанут бояться встречи с сотрудниками ТЦК.