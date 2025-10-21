В ЕК объяснили кредит для Украины под активы России

Домбровскис: У ЕС нет денег для Украины, поэтому нужен кредит под активы РФ

У Евросоюза (ЕС) не хватает средств на финансирование Украины в 2026-2027 годах, поэтому эти средства хотят занять под замороженные активы России. Об этом заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Домбровскис также отметил, что предложение Еврокомиссии не предполагает конфискацию российских активов.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) уже начал давить на Национальный банк Украины, требуя девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите. В организации считают, что контролируемое ослабление гривны поможет улучшить финансовое положение государства за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.