В ЕС напомнили об одном соглашении в преддверии встречи Путина и Трампа

FT: В ЕС усомнились в целесообразности встречи Путина и Трампа в Будапеште

Власти Евросоюза (ЕС) сомневаются в целесообразности встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште. Об этом со ссылкой на высокопоставленные европейские источники сообщает газета The Financial Times (FT).

Как сыронизировал один из собеседников издания, «сделка в Будапеште уже была достигнута и она закончилась не так уж хорошо для Украины».

«История имеет свойство повторяться», — сказал другой источник, также имея в виду Будапештский меморандум 1994 года о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны США, Великобритании и России.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. По словам американского лидера, стороны достигли большого прогресса. Трамп также сообщил о предстоящей встрече с российским визави в Будапеште.