17:16, 21 октября 2025Экономика

В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

Вячеслав Агапов

Фото: Mc_Cloud / Shutterstock / Fotodom  

В Госдуме предложили признать криптовалюты совместно нажитым имуществом. В таком случае подобные цифровые активы можно будет делить при разводе, заявил адвокат Алексей Ленихин, его цитирует 360.ru.

По словам эксперта, попытки признать криптовалюты — позитивный тренд. Однако с признанием его владельца могут быть сложности. Если один из супругов скроет свои активы, доказать их существование будет крайне трудно из-за анонимности блокчейна.

«Если криптовалюта хранится на личном кошельке, а не на бирже, установить собственника невозможно от слова "совсем". Будет очень много обходов: люди станут создавать отдельные кошельки, чтобы показать суду — "у меня больше ничего нет"», — пояснил Ленихин.

Еще одной трудностью касательно признания криптовалют станет отсутствие специалистов, разбирающихся в цифровых активах. Для реальной работы закона нужно научить судей и разработать механизмы, которые позволят доказать происхождение цифровых активов, пояснил эксперт.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил о намерении регулятора подготовить законодательную базу для регулирования криптоинвестиций к 2026 году. Дискуссии ЦБ с Росфинмониторингом и Минфином уже ведутся. Он также подчеркнул необходимость полного выведения оборота криптовалют из «серой» зоны.

