12:53, 21 октября 2025

В Кремле ответили на вопрос об участии ЕС в саммите России и США в Венгрии

Песков: Рано говорить об участии в саммите РФ и США кого-либо из стран ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Говорить об участии представителей Европейского союза (ЕС) в саммите России и США, который пройдет в Венгрии, пока преждевременно. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никаких этих деталей просто не обговаривалось», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее газета Politico сообщила, что некоторые европейские лидеры хотят добиться участия в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам одного из дипломатов, знакомого с ситуацией, некоторые лидеры Евросоюза будут лоббировать участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, а также обеспечение президенту Украины Владимиру Зеленскому места за столом переговоров.

По информации издания, европейцы опасаются, что Трамп «вновь встанет на сторону Путина» в вопросе определения условий мирного соглашения, а также будет оказывать давление на Зеленского с целью вынудить его согласиться на условия России, что может привести к уступке Украиной значительных территорий.

