В НАТО подтвердили встречу Рютте и Трампа

В НАТО подтвердили, что Рютте встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом следует из релиза альянса, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Reuters написало, что Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник, 21 октября, для переговоров с главой Белого дома.

«Двадцать первого — двадцать второго октября 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент NBC News Гаррет Хааке сообщил, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Он также уточнил, что перед этим состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел России.

При этом 16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.