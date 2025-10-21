Мир
22:50, 21 октября 2025Мир

В НАТО подтвердили встречу Рютте и Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Aaron Schwartz / Pool via / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом следует из релиза альянса, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Reuters написало, что Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник, 21 октября, для переговоров с главой Белого дома.

«Двадцать первого — двадцать второго октября 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент NBC News Гаррет Хааке сообщил, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Он также уточнил, что перед этим состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел России.

При этом 16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

