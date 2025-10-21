Бывший СССР
В Раде уличили Зеленского во лжи по поводу производства украинских ракет

Нардеп Костенко: У Киева нет трех тысяч ракет, обещанных Зеленским
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Спустя год после публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского нет трех тысяч ракет, обещанных украинским лидером. Во лжи по поводу снарядов Зеленского обвинил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет», — заявил нардеп.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что Зеленский не мог сдержать своего обещания.

Ранее российские военные ударили по заводу, производящему для Вооруженных сил Украины ракеты «Нептун». Речь идет о производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В результате удара были уничтожены три корпуса.

