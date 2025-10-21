В Раде уличили Зеленского во лжи по поводу производства украинских ракет

Нардеп Костенко: У Киева нет трех тысяч ракет, обещанных Зеленским

Спустя год после публичного заявления президента Украины Владимира Зеленского нет трех тысяч ракет, обещанных украинским лидером. Во лжи по поводу снарядов Зеленского обвинил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет», — заявил нардеп.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что Зеленский не мог сдержать своего обещания.

Ранее российские военные ударили по заводу, производящему для Вооруженных сил Украины ракеты «Нептун». Речь идет о производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В результате удара были уничтожены три корпуса.