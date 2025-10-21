В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о возвращении звонков в WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор опроверг сообщения о возвращении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

В Роскомнадзоре заявили, что не принимали решений об отмене ограничений в отношении звонков в WhatsApp и Telegram в России. При этом ранее в сети появилась информация о том, что у некоторых россиян вновь заработали звонки в мессенджерах.

С 13 августа в России начали ограничивать звонки в WhatsApp и Telegram. Такая мера была принята для противодействия преступникам.

Как пояснили в Роскомнадзоре, мессенджеры стали основными голосовыми сервисами для обмана, вымогательства, вовлечения в диверсии и теракты российских граждан. Уточнялось, что доступ к звонкам восстановят, если сервисы начнут выполнять требования законодательства России.