15:20, 21 октября 2025

В России назначили первый штраф за рекламу в Instagram

Блогершу Тутушкину оштрафовали на 30 тысяч рублей за рекламный пост в Instagram
Кадр: Telegram-канал SHOT

Российский суд впервые назначил штраф за рекламу в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что суд оштрафовал блогера-юриста Евгению Тутушкину из Краснодара. Отмечается, что поводом стал ролик блогерши, в котором она рассказывала о преимуществах отеля в Краснодарском крае. Уточняется, что видео было опубликовано в июле, то есть до момента вступления в силу закона о запрете рекламы в запрещенной соцсети. Кроме того, блогерша утверждает, что она не рекламировала краснодарский отель, а делилась впечатлениями от отдыха. Тутушкина добавила, что заплатила за проживание в нем 60 тысяч рублей.

По данным Mash, заявление на блогершу написала ее подписчица. Суд признал Тутушкину виновной и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Блогерша отметила, что планирует оспорить решение инстанции.

В разговоре с Mash юристы, комментируя произошедшее, отметили, что подобные административные дела теперь будут возбуждать регулярно. Поводом для этого могут стать ролики даже со скрытой рекламой, говорится в сообщении.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций. Уточняется, что в случае его нарушения ответственность будет нести как рекламодатель, так и распространитель рекламы. Новые нормы вступили в силу 1 сентября.

