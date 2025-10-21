В России отреагировали на сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Джабаров объяснил перенос встречи Лаврова и Рубио необходимостью утрясти вопросы

Вероятно, встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио отложили, потому что к ней нужно утрясти какие-то вопросы, допустил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что нам не надо смотреть, плохой знак это или хороший. Почему отложили встречу? Ну, наверное, что-то еще не готово, либо есть вопросы, которые надо предварительно утрясти. Потому что, когда встречаются руководители внешнеполитических ведомств, должны быть уже согласованы заготовки для президентов, чтобы эта встреча имела какой-то результат, была продуктивной. Поэтому надо спокойно к этому относиться», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор отметил, что Россия выполняет задачи в зоне специальной военной операции и спокойно работает по всем текущим политическим вопросам.

«Я так понимаю, что американцы сейчас подвергаются мощному давлению со стороны Европы. Сейчас опять в ход пойдет тяжелая артиллерия со стороны Великобритании, Франции, Германии. Начнутся запугивания, сказки об угрозе всему человечеству, исходящей от России. Но [президент США Дональд] Трамп — опытный политик. Я думаю, он разберется», — заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что ожидаемую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио отложили. 20 октября они провели телефонный разговор, после которого появилась информация, что политики могут провести встречу по Украине 23 октября.

