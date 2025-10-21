Россия
В России выразили надежду на улучшение отношений с одним партнером НАТО

Карасин допустил улучшение отношений с Японией после избрания нового премьера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Issei Kato / Reuters

Россия рассчитывает на то, что отношения с Японией двинутся вперед, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на избрание нового премьер-министра в Стране восходящего солнца.

Надо поздравить первую женщину премьер-министра Японии с избранием. Это очень важный и позитивный факт

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Мы рассчитываем на то, что наши двусторонние отношения двинутся вперед в плане сотрудничества, что чрезвычайно важно для региона, да и мира в целом, что будут оставлены позади все негативные черты последних лет, которые произошли в наших отношениях по вине блокады вокруг России, которую с подачи Евросоюза и НАТО устроили во всем мире», — поделился Карасин.

Также сенатор выразил надежду на то, что сотрудничество Москвы и Токио будет носить позитивный характер и в региональном смысле, а именно между Сахалином, Курильскими островами и Японией.

«Вопрос с Курильскими островами уже решен. Они являются частью Российской Федерации. Мы готовы налаживать взаимодействие и в культурном обмене, и в экономическом обмене, естественно, посещение туристами и Курильских островов, и Сахалина. Это все было, и это все может восстановиться. Все зависит от японской стороны», — заключил он.

Ранее стало известно, что глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити стала первой в истории государства женщиной-премьером по результатам голосования в обеих палатах парламента.

