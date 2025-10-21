Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 21 октября 2025Бывший СССР

В российских войсках рассказали о смене тактики ВСУ из-за больших потерь

Комбриг Верещагин: Из-за неспособности контратаковать ВСУ используют малые ДРГ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В связи с утратой способности контратаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать сверхмалые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые просачиваются на занятые территории. О смене украинской тактики из-за больших потерь ТАСС рассказал комбриг российской добровольческой бригады Алексей Верещагин.

«Противник изменил тактику и действует теперь малыми диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются зайти на вновь занятые нами позиции», — рассказал военный.

Он добавил, что российская армия противостоит этой тактике благодаря непрерывной круглосуточной воздушной разведке с использованием беспилотников.

Ранее стало известно о попытке проникновения ДРГ ВСУ в тыл Вооруженных сил России в Донецкой народной республике. Украинские военные надели российскую форму и опознавательные знаки, но были перехвачены разведкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости