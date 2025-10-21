В российских войсках рассказали о смене тактики ВСУ из-за больших потерь

Комбриг Верещагин: Из-за неспособности контратаковать ВСУ используют малые ДРГ

В связи с утратой способности контратаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать сверхмалые диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые просачиваются на занятые территории. О смене украинской тактики из-за больших потерь ТАСС рассказал комбриг российской добровольческой бригады Алексей Верещагин.

«Противник изменил тактику и действует теперь малыми диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются зайти на вновь занятые нами позиции», — рассказал военный.

Он добавил, что российская армия противостоит этой тактике благодаря непрерывной круглосуточной воздушной разведке с использованием беспилотников.

Ранее стало известно о попытке проникновения ДРГ ВСУ в тыл Вооруженных сил России в Донецкой народной республике. Украинские военные надели российскую форму и опознавательные знаки, но были перехвачены разведкой.