04:02, 21 октября 2025Экономика

В Совфеде рассказали о возможности формировать пенсию в школьном возрасте

Косихина: Начать формировать будущую пенсию россияне могут с 14 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Будущая пенсия россиянина может начать формироваться с 14 лет, если ребенок устроится на официальную работу. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

Она напомнила, что школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу, соблюдая при этом определенные условия. Такое раннее начало трудовой жизни положительно скажется на размере будущей пенсии: подросток сможет копить пенсионные баллы уже до достижения 18-летнего возраста.

Впрочем, самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний сможет только с 16 лет. До этого момента трудоустройство допустимо только с согласия родителей и органов опеки.

Сенатор подчеркнула, что подростки до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю. Для подростков от 16 до 18 лет этот предел составляет 35 часов. Для детей в возрасте 14-15 лет продолжительность рабочего дня ограничена — не более четырех часов, добавила Косихина.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что россияне получат пенсии в ноябре раньше положенного из-за праздников. По словам парламентария, Социальный фонд России (СФР) заранее переносит даты перечислений, чтобы граждане получили деньги без задержек.

