В Венгрии рассказали о роли спецслужб на встрече Путина и Трампа

Кошкович: Спецслужбы обеспечат полную безопасность Путина и Трампа в Венгрии

Венгерские спецслужбы при поддержке российских и американских специалистов обеспечат полную безопасность президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на встрече в Венгрии. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Венгерские спецслужбы обладают высокой квалификацией. Им будут помогать американские и российские специалисты. Охрана президентов будет иметь первостепенное значение. Но мы полностью осознаем враждебность со стороны якобы союзных спецслужб», — написал он.

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет полным ходом.