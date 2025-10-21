Мир
08:52, 21 октября 2025

В Венгрии рассказали о роли спецслужб на встрече Путина и Трампа

Кошкович: Спецслужбы обеспечат полную безопасность Путина и Трампа в Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгерские спецслужбы при поддержке российских и американских специалистов обеспечат полную безопасность президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на встрече в Венгрии. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Венгерские спецслужбы обладают высокой квалификацией. Им будут помогать американские и российские специалисты. Охрана президентов будет иметь первостепенное значение. Но мы полностью осознаем враждебность со стороны якобы союзных спецслужб», — написал он.

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште.

Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет полным ходом.

